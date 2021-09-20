، كبير مستشاري "بايدن" يتحدث عن جدوى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح! ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما ينتظر مَن تلقوا "مودرنا" بجرعتيه أو "جونسون" ذي الجرعة التوجيه

قال أنتوني فاوتشي؛ كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن؛ الأحد، إن البيانات اللازمة لتحديد جدوى إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحَي مودرنا وجونسون آند جونسون الواقيين من كوفيد-19 ستظهر في غضون أسابيع.

جاء ذلك، بينما أشار مسؤولون إلى أنهم يتوقعون صدور توصيات بإعطاء جرعة معززة لشريحة كبيرة من الأميركيين.

وبدأت الهيئات التنظيمية بقطاع الصحة في الولايات المتحدة بالفعل تبحث إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاح فايزر/بيونتك.

وأوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الجمعة، بإعطاء جرعة ثالثة من ذلك اللقاح ذي الجرعتين لمَن هم في عمر 65 عاماً فأكثر أو المعرّضين للإصابة بكوفيد-19، لكنها رفضت إقرار إعطاء جرعات معزّزة للقطاع الأكبر من السكان.

وما زال الأشخاص الذين تلقوا لقاح مودرنا بجرعتيه أو لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة ينتظرون التوجيه بخصوص جرعة معزّزة محتملة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال "فاوتشي" لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الأميركية: "البيانات الفعلية التي سنحصل عليها بخصوص تلك الجرعة الثالثة لمودرنا والجرعة الثانية لجونسون آند جونسون ستظهر بعد ما بين أسبوعين وبضعة أسابيع حرفياً".

وأضاف: "نعمل على ذلك الآن لإيصال البيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير حتى يتسنى لها فحصها واتخاذ قرار بشأن إعطاء جرعات معزّزة لهؤلاء الأشخاص".

وأردف "فاوتشي"؛ أن مزيداً من البيانات قد يظهر أيضاً حاجة أوسع لجرعات معزّزة لعموم سكان الولايات المتحدة.

وتتصدّر الولايات المتحدة العالم في عدد إصابات كوفيد-19 ووفياتها، وتظهر إحصاءات جمعتها "رويترز" أن نحو 676 ألفاً توفوا خلال الجائحة في الولايات المتحدة.