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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، وفيفا، وهروب، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 09:39 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤيةالأرصاد ينبه: أمطار رعدية على جازان وتشمل عدة محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، وفيفا، وهروب، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.
، الأرصاد ينبه: أمطار رعدية على جازان وتشمل عدة محافظات ،
المصدر : الخليج 365
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