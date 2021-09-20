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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 09:02 AM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظاتنجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
، نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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