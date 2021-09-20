، نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.