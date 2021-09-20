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قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الإثنين 1443/2/13هـ، بداية طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف، وأيامه 13 يوماً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكياً في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، بتعامد الشمس ظاهرياً قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء".
وأردف: "من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حاراً نسبياً وسطه، ففي الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى نجم سهيل بالبصر، ويستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه".
واختتم: "يطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل، وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير؛ إذا ما قدّر الله فيه مطر".
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 08:40 AM
قال: هو النجم الثالث من سهيل وأيامه 13.. يستمر صرام النخيل ويكثر جذاذهيتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الإثنين 1443/2/13هـ، بداية طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف، وأيامه 13 يوماً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكياً في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، بتعامد الشمس ظاهرياً قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء".
وأردف: "من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حاراً نسبياً وسطه، ففي الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى نجم سهيل بالبصر، ويستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه".
واختتم: "يطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل، وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير؛ إذا ما قدّر الله فيه مطر".
، يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته ،
المصدر : الخليج 365
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