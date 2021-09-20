محمد بن مسعود - الدمام - خلال حملة ميدانية للإدارة.. وأهابت بالالتزام بالقواعد نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة. وأسفرت الحملة عن ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة. وأهابت إدارة المرور بالجميع الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور لتفادي العقوبات. 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 08:37 AM خلال حملة ميدانية للإدارة.. وأهابت بالالتزام بالقواعد ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة. وأسفرت الحملة عن ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة. وأهابت إدارة المرور بالجميع الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور لتفادي العقوبات. الكلمات المفتاحية ، ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة ،

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