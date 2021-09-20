، كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا ،

محمد بن مسعود - الدمام - هذه أعمال غير مرغوب فيها وخطرة جدًّا ستُخل بالتوازن الاستراتيجي

اعتبرت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أن التحالف الأمريكي الجديد في آسيا والمحيط الهادئ والصفقة الأمريكية لتزويد أستراليا بغواصات؛ قد يؤديان إلى "سباق تسلح نووي" في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله: إن "هذه أعمال غير مرغوب فيها وخطرة جدًّا، ستُخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتطلق سلسلة من سباق التسلح النووي".

وأضاف: "هذا يُظهر أن الولايات المتحدة هي المسؤول الرئيسي الذي يعرّض للخطر النظام الدولي لمنع الانتشار النووي".

وأجرت "سول" تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي من غواصة، الأربعاء؛ لتصبح سابع دولة في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا. وقبل ساعات على ذلك أطلقت كوريا الشمالية المسلحة نوويًّا، صاروخين باتجاه البحر.

وسلطت سلسلة التجارب الصاروخية هذه والصفقات الدفاعية في المحيط الهادئ، الضوء على سباق تسلح إقليمي متصاعد، مع تزايد التنافس بين الصين والولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحالف دفاعي أسترالي- أمريكي- بريطاني جديد، يأتي ضمن اتفاقية شراكة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى مواجهة صعود الصين.

وتقدم اتفاقية الشراكة هذه، تكنولوجيا الغواصات النووية الأمريكية إلى أستراليا، إضافة إلى إمكانات لصد الهجمات الإلكترونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي وغيرها؛ وهو الأمر الذي أخرج الفرنسيين من اللعبة.

وقال المسؤول الكوري الشمالي: "من الطبيعي تمامًا أن تُدين الدول المجاورة -بما في ذلك الصين- هذه الأعمال باعتبارها تصرفات غير مسؤولة لتدمير السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن كوريا الشمالية "ستتخذ بالتأكيد رد فعل مضادًا" في حال كان لذلك "تأثير سلبي ولو طفيف على أمن بلادنا".