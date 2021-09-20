محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و200 وفاة. وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و569677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271503. 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 08:31 AM في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و200 وفاة. وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و569677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271503. الكلمات المفتاحية ، في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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