بعد انتشار مقطع المطاردة.. المرور يعلن الإطاحة بقائد المركبة المتهور

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، أنه تم القبض على قائد المركبة صاحب مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث وثق لحظات من المطاردة المروعة بين مركبتين على إحدى الطرق السريعة بالرياض.

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» ردًا على مقطع الفيديو: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يوثق لحظات مطاردة مروعة بين مركبتين على إحدى الطرق السريعة في منطقة الرياض.

وظهر في الفيديو المتداول المركبتان، وهما يحتكان بعضهما البعض؛ في مخالفة واضحة لقواعد المرور؛ حيث بدا أن أحد السائقين صدم الآخر متعمدًا؛ فيما انتهكا معًا كل قواعد المرور، في استهتار بأرواح قائدي المركبات على الطريق السريع.

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بالفيديو.. مطاردة مروعة بين مركبتين على إحدى الطرق السريعة بالرياض