شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 245 ألف شاحنة بمحطات الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أن إجمالي عدد الشاحنات التي تم فحصها في محطات وزن الشاحنات على الطرق، خلال شهر أغسطس الماضي، بلغ 245,639 شاحنة، وذلك لضبط الشاحنات المخالفة، منعا للأضرار الناتجة عن الأوزان الزائدة غير النظامية على الطرق.

وأوضح الفرع أن شهر أغسطس الماضي شهد مخالفة أكثر من 2000 شاحنة مخالفة للحمولة المسموح بها على طرق المنطقة، موضحا أن هذه الشاحنات تتسبب في الضرر بطبقات رصف الطرق وتقليص العمر الافتراضي لها، وبالتالي التأثير سلبا على جودة الطرق والتأثير على سلامة قاصديها.

على جانب آخر، واصل فرع الوزارة أعماله في إصلاح طريق أبو حدرية، وذلك من تقاطع طريق الرياض إلى تقاطع طريق بقيق بطول 5 كيلو مترات، مشيرا إلى الانتهاء من إصلاح منتصف الطريق الأيسر بطول 2.5 كيلو متر، ويتم حاليا العمل على منتصف الطريق الأيمن.