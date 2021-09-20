شكرا لمتابعة خبر عن الفراج: "ترودو النسخة الكربونية لأوباما" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شبه المحلل السياسي أحمد الفراج، رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وقال الفراج: "باراك أوباما هو الزعيم الروحي للمدّ اليساري العالمي، ثم تم تسليم الراية لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ترودو هو النسخة الكربونية لأوباما".

وأضاف: "ترودو حاليا هو الإبن المدلّل لليسار العالمي المتطرف، وأهم أيقونات إعادة صياغة العالم على قواعد جديدة".

وكان أوباما، قد أعلن عن دعمه لجاستن ترودو، في وقت يسعى فيه للفوز بولاية ثالثة، قائلا:"أتمنى لصديقي جاستن ترودو أن يكون الأفضل في الانتخابات المقبلة بكندا، لقد كان قائدا فعالا وصوتا قويا لصالح القيم الديموقراطية، وأنا فخور بالعمل الذي أنجزناه سويا".