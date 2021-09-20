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"سهم معزي" فيلم تسجيلي مستوحى من استشهاد جندي بالحد الجنوبي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت وزارة الحرس الوطني، الأحد، فيلما تسجيليا يحمل عنوان "سهم معزي"، لتجسيد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، بالحد الجنوبي.

وأظهر الفيلم تضحيات الجنود على جبهات القتال، متناولا قصة 3 من أفراد القوات المسلحة، استُشهد أحدهم بإحدى المعارك على الحد الجنوبي على يد الحوثيين.

وبعد استشهاد أحدهم، قرر الاثنان الآخران الثأر له، ليقول أحدهم حاملا سلاحه: "إذا كان الاستشهاد قدره، فحنا قدرهم".

وتمت الإشارة إلى تحويل اسم النقطة القتالية التي شهدت المعركة من “سهم 4” إلى “سهم معزي” في لواء معزي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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