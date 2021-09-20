شكرا لمتابعة خبر عن "سهم معزي" فيلم تسجيلي مستوحى من استشهاد جندي بالحد الجنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت وزارة الحرس الوطني، الأحد، فيلما تسجيليا يحمل عنوان "سهم معزي"، لتجسيد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، بالحد الجنوبي.

وأظهر الفيلم تضحيات الجنود على جبهات القتال، متناولا قصة 3 من أفراد القوات المسلحة، استُشهد أحدهم بإحدى المعارك على الحد الجنوبي على يد الحوثيين.

وبعد استشهاد أحدهم، قرر الاثنان الآخران الثأر له، ليقول أحدهم حاملا سلاحه: "إذا كان الاستشهاد قدره، فحنا قدرهم".

وتمت الإشارة إلى تحويل اسم النقطة القتالية التي شهدت المعركة من “سهم 4” إلى “سهم معزي” في لواء معزي.