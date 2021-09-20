شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..سوزانا الدوسري تهنيء خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني بـ5 لغات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قدمت الإعلامية سوزانا الدوسري، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني91، بـ5 لغات.

وقالت الدوسري: "بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 لوطننا الغالي مملكة الإنسانية أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والشعب السعودي".

وتحدثت الدوسري خلال مقطع فيديو نشرته بمناسبة اليوم الوطني باللغات الإنجليزية، والروسية، والفرنسية، والإيطالية، والأوكرانية.

والدوسري هي إعلامية من أب سعودي وأم روسية، درست الصحافة بجامعة الملك سعود، ولفتت الأنظار بإتقانها 7 لغات عالمية، ومثلت المملكة في عدة سفارات حول العالم.