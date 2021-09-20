نشرة «عاجل».. إعلان نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية والسجن والغرامة لمُطْلِق النار في محطة وقود

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية؛ حيث تم إعلان نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية، والصحة تحدد 7 فوائد للجرعة الثانية من لقاح كورونا، والسجن 7 سنوات والغرامة لمُطْلِق النار في محطة وقود بالرياض، ورسالة نارية من المريسل إلى الجماهير بعد إقالة لمينيز، وتفاصيل جديدة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين.. وإلى التفاصيل:

القبول بكلية الملك فهد الأمنية.. الاستعلام عن نتائج القبول

أوضحت كلية الملك فهد الأمنية، طريقة وكيفية وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول بها، محددة شروط وآلية التسجيل بالكلية.

وأوضحت الكلية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه على المقبولين يجب إحضار جميع المستندات المطلوبة والتقيد بالاشتراطات.

«الصحة»: 7 فوائد للجرعة الثانية من لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة أهمية الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، أن من فوائد الجرعة الثانية: 95% تنخفض احتمالية الإصابة بالفيروس تقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس.

بالفيديو.. الجهني يتوقع هطول أمطار على منطقتين بدءًا من الأربعاء

توقع الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، تحسّن فرص الأمطار على منطقة مكة والباحة بداية من مساء الأربعاء. وقال، عبر حسابه بموقع تويتر تحسّن فرص الأمطار على منطقة مكة والباحة من مساء الأربعاء.

النيابة العامة: السجن 7 سنوات والغرامة لمُطْلِق النار في محطة وقود بالرياض

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن حكمًا من المحكمة المختصة، صدر بإدانة جانٍ اعتدى عمدًا على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، بالسجن لمدة سبع سنوات.

منصة ريف تحدِّد مزايا الفرص التنموية المتاحة في المملكة

حددت منصة ريف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مميزات الفرص التنموية في أرياف المملكة العربية السعودية. وشاركت منصة ريف، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية بشأن مزايا الفرص التنموية المتاحة.

«الصحة»: 4 مناطق «الأكثر تحصينًا» من كورونا في المملكة

كشفت وزارة الصحة، الأحد، عن نسب المحصنين بلقاح كورونا، في جميع مناطق المملكة. وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منطقة الباحة سجلت المركز الأول بنسبة 65.1%، تلتها منطقة الرياض بـ64.8%، فيما حلت المنطقة الشرقية الترتيب الثالث بنسبة 64.1%.

«الحياة الفطرية»: 4 أنواع من «الطيور» مسموح بصيدها في المملكة

حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مجموعة من أنواع الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية السعودية. وأوضح مركز الحياة الفطرية، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن من الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية السعودية كل من: قطا كستنائي البطن، يمام مطوق افريقي، يمام النخيل، حمام جبلي.

بعد إقاله النصر لمينيز.. رسالة نارية من المريسل إلى الجماهير

وجه الإعلامي عبدالعزيز المريسل، رسالة مهمة إلى جماهير النصر، بعد إقالة البرازيلي مانو مينيز، المديرالفني للعالمي، عقب الخسارة من الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ناقد رياضي يعدِّد أسباب فشل مينيز مع «النصر»

عدد الناقد الرياضي خالد القحطاني، أسباب فشل البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للنصر المقال، في مهمته مع العالمي.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب إعلان نادي النصر إقالة البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للعالمي: «من تابع النصر منذ رمضان الماضي يتضح له أمران، مينيز لا يملك في تاريخه وملعبه ما يجعله أكثر من مدرب مؤقت، كل العيوب التي ظهرت لم يتعامل معها بجدية، الدفاع وحراسة المرمى».

تفاصيل جديدة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي في السادس من الشهر الجاري.

الأمم المتحدة تأسف بشدة لإعدام الحوثيين 9 أشخاص بينهم طفل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأحد، عن أسفه بشدة لإعدام الحوثيين 9 أشخاص بينهم قاصر.

وأكد في تصريحات نقلتها «العربية» أن أفعال الحوثيين ناجمة عن إجراءات قضائية لا تستوفي متطلبات المحاكمة العادلة.

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