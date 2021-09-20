رئيس «الحياة الفطرية»: لم يُذبح وعل واحد في الباحة.. ونعمل على بدائل لهواة الصيد

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان إن وزارة الدفاع سلمت المركز سياجًا لحماية السلاحف البحرية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية أن السلاحف من الكائنات الهامة في النظام البيئي البحري، لافتًا إلى أن السلاحف البحرية الخضراء تعد من الكائنات المهددة بالانقراض.

كما أكد أنه لم يذبح وعل واحد في الباحة، قائلًا «لن نجامل في الفترة القادمة أي مخالف ولدينا قائمة مخالفات سترتبط بـ «نفاذ» ونعمل على إيجاد بدائل لهواة الصيد».

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