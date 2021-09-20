عاجل | مشروع صحي سعودي لسلامة المرضى

وتم تأسيس المركز السعودي لسلامة المرضى في 2017، وهو الأول من نوعه في المنطقة بأسرها، ويفي بمبادرة من مبادرات رؤية التحول الوطني لعام 2030.
وتتمثل ولاية المركز في تحفيز منظمات الرعاية الصحية والمقدمين والمرضى والأسر والمجتمعات حول سلامة المرضى بهدف توفير خدمات رعاية صحية خالية من الأضرار، كما يعمل المركز السعودي لسلامة المرضى كخبير رئيسي في إستراتيجية سلامة المرضى الوطنية مع التركيز على إعطاء صوت للمجتمع ومقدمي الرعاية الصحية.
المبادئ التوجيهية لإستراتيجية المركز
توجه النظام
بناء القدرات
التعلم من الأخطاء
تمكين المرضى
القياس والرصد والبحث
ثقافة سلامة المرضى
يشمل جميع المستويات والمنظمات
توقعات واقعية ومحفزة
العمل على الاستدامة
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