التجارة : استخدام السجل المدني في عروض اليوم الوطني مخالفة

أكدت وزارة التجارة على أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامية بحق المخالفين.



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