محمد بن مسعود - الدمام - بعدما سلمت الميليشيا جثثهم إلى أهاليهم واشترطت دفنهم دون الصلاة عليهم بالمساجد دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة الذين تم إعدامهم على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية. وتفصيلاً، قال الإرياني عبر حسابه الرسمي على تويتر: ندعو كل اليمنيين إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء 9 الذين لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الإرهابية بقتلهم بدم بارد، بل سلمت جثثهم إلى أهاليهم مع اشتراطها دفنهم بصمت وعدم الصلاة عليهم في المساجد أو تشييعهم أو استقبال العزاء فيهم في جرائم لا تقل بشاعة عن جريمة قتلهم والرقص فوق جثثهم.

"الإرياني" يدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة ضحايا إعدامات الحوثي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-20 دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة الذين تم إعدامهم على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية. وتفصيلاً، قال الإرياني عبر حسابه الرسمي على تويتر: ندعو كل اليمنيين إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء 9 الذين لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الإرهابية بقتلهم بدم بارد، بل سلمت جثثهم إلى أهاليهم مع اشتراطها دفنهم بصمت وعدم الصلاة عليهم في المساجد أو تشييعهم أو استقبال العزاء فيهم في جرائم لا تقل بشاعة عن جريمة قتلهم والرقص فوق جثثهم. 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 02:04 AM بعدما سلمت الميليشيا جثثهم إلى أهاليهم واشترطت دفنهم دون الصلاة عليهم بالمساجد بعدما سلمت الميليشيا جثثهم إلى أهاليهم واشترطت دفنهم دون الصلاة عليهم بالمساجد دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة الذين تم إعدامهم على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية. وتفصيلاً، قال الإرياني عبر حسابه الرسمي على تويتر: ندعو كل اليمنيين إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء 9 الذين لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الإرهابية بقتلهم بدم بارد، بل سلمت جثثهم إلى أهاليهم مع اشتراطها دفنهم بصمت وعدم الصلاة عليهم في المساجد أو تشييعهم أو استقبال العزاء فيهم في جرائم لا تقل بشاعة عن جريمة قتلهم والرقص فوق جثثهم.

، "الإرياني" يدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة ضحايا إعدامات الحوثي ،

المصدر : الخليج 365

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