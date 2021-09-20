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"التجارة" تجدِّد تشديدها على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني يُعدُّ مخالفة لأنظمة الأحوال

‏ جددت وزارة التجارة تشديدها على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات التجارية.

وأكدت أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يُشار إلى أن عددًا من المنشآت والمراكز التجارية والتطبيقات الإلكترونية بدأت بإعلان التخفيضات، والعروض الترويجية، وإطلاق المسابقات التجارية بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية لجذب المتسوقين والمتسوقات.

"التجارة" تجدِّد تشديدها على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات

منصور الشلاقي الخليج 365 2021-09-20

‏ جددت وزارة التجارة تشديدها على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات التجارية.

وأكدت أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يُشار إلى أن عددًا من المنشآت والمراكز التجارية والتطبيقات الإلكترونية بدأت بإعلان التخفيضات، والعروض الترويجية، وإطلاق المسابقات التجارية بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية لجذب المتسوقين والمتسوقات.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443

01:40 AM

أكدت أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني يُعدُّ مخالفة لأنظمة الأحوال

‏ جددت وزارة التجارة تشديدها على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات التجارية.

وأكدت أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يُشار إلى أن عددًا من المنشآت والمراكز التجارية والتطبيقات الإلكترونية بدأت بإعلان التخفيضات، والعروض الترويجية، وإطلاق المسابقات التجارية بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية لجذب المتسوقين والمتسوقات.

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، "التجارة" تجدِّد تشديدها على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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