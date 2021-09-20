، السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تصدَّرت السعودية ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.
وثمَّن معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة؛ ما أسهم بشكل مباشر في تميُّز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية. منوهًا في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، فقد حلَّت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ إذ إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًّا.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات السعودية المتوالية في المجالات التنموية كافة، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة – حفظها الله –؛ لتكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.
السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنينعبدالله البرقاوي الخليج 365 2021-09-20
تصدَّرت السعودية ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.
وثمَّن معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة؛ ما أسهم بشكل مباشر في تميُّز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية. منوهًا في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، فقد حلَّت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ إذ إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًّا.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات السعودية المتوالية في المجالات التنموية كافة، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة – حفظها الله –؛ لتكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:05 AM
بحسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي
تصدَّرت السعودية ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.
وثمَّن معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة؛ ما أسهم بشكل مباشر في تميُّز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية. منوهًا في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، فقد حلَّت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ إذ إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًّا.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات السعودية المتوالية في المجالات التنموية كافة، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة – حفظها الله –؛ لتكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.
، السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.