، بحضور محافظ الجموم.. عميد "تقنية مكة" يطلق فعاليات "الكلية الخضراء" بنسخته الثالثة ،

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أطلق هاني سندي عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة بحضور محافظ الجموم فهد القثامي النسخة الثالثة من مشروع الكلية الخضراء، ضمن فعاليات اليوم الوطني ٩١ التي تنظمها الكلية وبالتعاون مع فريقي جدة تتنفس ولنغرسها.
وأوضح سندي أن الكلية أعدت عدة برامج بمناسبة اليوم الوطني ٩١ ومن ضمنها الكلية الخضراء الذي يتوافق مع رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠ وذلك بغرس وتشجير أكبر مساحة متاحة بالكلية وفق الطرق الحديثة التي تقلل من هدر الماء وتغطي أكبر مساحة خضراء.
وكان "سندي" والهيئة الإدارية والهيئة التدريبية والمتدربون بالكلية ومدير المعهد الصناعي الثانوي ياسين عيسى وبعض منسوبيه قد شاركوا في غرس الأشجار والزهور في فناء الكلية والمساهمة وتنسيق البيئة الخضراء والمشاركة في أعمال تحسين البيئة داخل الكلية التقنية بمكة المكرمة بمقر الجموم ضمن خطة " الكلية الخضراء" وبرنامج مزرعة الكلية المنتجة.
بحضور محافظ الجموم.. عميد "تقنية مكة" يطلق فعاليات "الكلية الخضراء" بنسخته الثالثةهادي العصيمي الخليج 365 2021-09-20
أطلق هاني سندي عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة بحضور محافظ الجموم فهد القثامي النسخة الثالثة من مشروع الكلية الخضراء، ضمن فعاليات اليوم الوطني ٩١ التي تنظمها الكلية وبالتعاون مع فريقي جدة تتنفس ولنغرسها.
وأوضح سندي أن الكلية أعدت عدة برامج بمناسبة اليوم الوطني ٩١ ومن ضمنها الكلية الخضراء الذي يتوافق مع رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠ وذلك بغرس وتشجير أكبر مساحة متاحة بالكلية وفق الطرق الحديثة التي تقلل من هدر الماء وتغطي أكبر مساحة خضراء.
وكان "سندي" والهيئة الإدارية والهيئة التدريبية والمتدربون بالكلية ومدير المعهد الصناعي الثانوي ياسين عيسى وبعض منسوبيه قد شاركوا في غرس الأشجار والزهور في فناء الكلية والمساهمة وتنسيق البيئة الخضراء والمشاركة في أعمال تحسين البيئة داخل الكلية التقنية بمكة المكرمة بمقر الجموم ضمن خطة " الكلية الخضراء" وبرنامج مزرعة الكلية المنتجة.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
12:37 AM
ضمن فعاليات اليوم الوطني 91 التي تنظمها الكلية وبالتعاون مع فريقي جدة تتنفس ولنغرسها
أطلق هاني سندي عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة بحضور محافظ الجموم فهد القثامي النسخة الثالثة من مشروع الكلية الخضراء، ضمن فعاليات اليوم الوطني ٩١ التي تنظمها الكلية وبالتعاون مع فريقي جدة تتنفس ولنغرسها.
وأوضح سندي أن الكلية أعدت عدة برامج بمناسبة اليوم الوطني ٩١ ومن ضمنها الكلية الخضراء الذي يتوافق مع رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠ وذلك بغرس وتشجير أكبر مساحة متاحة بالكلية وفق الطرق الحديثة التي تقلل من هدر الماء وتغطي أكبر مساحة خضراء.
وكان "سندي" والهيئة الإدارية والهيئة التدريبية والمتدربون بالكلية ومدير المعهد الصناعي الثانوي ياسين عيسى وبعض منسوبيه قد شاركوا في غرس الأشجار والزهور في فناء الكلية والمساهمة وتنسيق البيئة الخضراء والمشاركة في أعمال تحسين البيئة داخل الكلية التقنية بمكة المكرمة بمقر الجموم ضمن خطة " الكلية الخضراء" وبرنامج مزرعة الكلية المنتجة.
، بحضور محافظ الجموم.. عميد "تقنية مكة" يطلق فعاليات "الكلية الخضراء" بنسخته الثالثة ،
المصدر : الخليج 365
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