محمد الفلاح - خسائر بشرية ومادية فادحة للحوثيين في الحديدة

الإثنين 20 سبتمبر 2021

شهدت جبهة الجبلية في الساحل الغربي اليمني، الأحد، اشتباكات لليوم الثاني على التوالي جراء خروقات متصاعدة للميليشيات الحوثية.



وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران مع وصول تعزيزات لها من جهة زبيد وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا خاضت اشتباكات مع الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة المتوسطة و الثقيلة استمرت زهاء ساعتين وانتهت كسابقاتها بدروس قاسية للميليشيات.

كما أكد مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات وإجبار البقية على الفرار عبر خط زبيد.

وكان 8 من مسلحي ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرين، خلال تصدي القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس السبت، لهجوم شنته الميليشيات على منطقة الفازة التابعة للتحيتا جنوب الحديدة.

وقال إعلام القوات المشتركة، أن القوات المشتركة تصدت لهجوم ميليشيات الحوثي ضمن تصعيدها المتواصل في مناطق متفرقة، وخاضت معها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة.

وأكد نقلا عن مصادر عسكرية وميدانية، أن ثمانية مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، وما تزال جثثهم مرمية في خط النار بعد أن عجزت الميليشيات عن سحبها.

في السياق، أكد المركز الإعلامي للقوات المشتركة، مصرع 4 من مسلحي ميليشيات الحوثي وأصيب آخرون، السبت، في هجمات متزامنة شنتها الميليشيات الحوثية في جبهات حيس والتحيتا والجبلية جنوب الحديدة غربي اليمن ضمن خروقاتها المتصاعدة لاتفاق ستوكهولم.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات التابعة لإيران هاجمت مدينتي حيس والتحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا مستخدمة مختلف الأسلحة المتوسطة و الثقيلة وغطاء ناري مكثف بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة طال معظمه منازل المواطنين في أطراف المناطق المستهدفة ، ولكن دون جدوى.