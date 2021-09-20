شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 7 سنوات لمطلق النار في محطة وقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة، عن صدور حكم بالسجن 7 سنوات على جان اعتدى عمدا بالضرب وإطلاق النار على وافد وإصابة قدمه، في إحدى محطات الوقود بمحافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض.

وأوضح المصدر، أن تحقيقات النيابة انتهت إلى ثبوت ارتكاب الجاني للفعل المحرم شرعا والمجرم نظاما، وتم إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، والتي أدانت المتهم بما نسب إليه وقضت بسجنه 7 سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء؛ لينالوا الجزاء الرادع، مشيرا إلى أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.