شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تصنف المملكة ضمن الفئة الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صنفت وزارة الصحة القبرصية، المملكة، ضمن الفئة الخضراء «Green zone»، إذ لا يتطلب من المواطنين تقديم فحص PCR أو حجر مؤسسي.

وأشارت سفارة المملكة في قبرص، إلى أهمية مراعاة متطلبات الخطوط الناقلة للرحلات غير المباشرة، إذ يلزم قبل السفر تسجيل «بطاقة صعود الطائرة» في موقع «flight pass» لأخذ الموافقة على تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن.

وأوضحت السفارة، أن وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري.