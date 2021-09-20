شكرا لقرائتكم خبر عن براءة اختراع لإنتاج الوقود الحيوي من التمور والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّن أن هذا المنجز يأتي ثمرة لما يلقاه قطاع التعليم العالي من رعاية القيادة الرشيدة، وتوجيهات وزارة التعليم ودعمها الكبير لقطاع الابتكار والبحث العلمي، الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، الساعية إلى دعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي، من خلال تحفيز الباحثين للتقدُّم بأبحاث أصيلة فريدة تنتهي إلى براءات اختراع، يتم دعمها وتسويقها لتعظيم أثرها، منوها بالخطط الإستراتيجية، التي عملت عليها الجامعة للنهوض بالبحث العلمي، وتطوير وتنويع منتجاته.
من جانبه، عبر الباحث الرئيس للمشروع د. صلاح العيد، والباحث المتعاون د. صديق حمد من كلية العلوم الزراعية والأغذية، عن شكرهما وتقديرهما لرئيس الجامعة، وجميع القطاعات المساندة لهما على ما حظي به فريق المشروع من رعاية ودعم وتوجيه أسهم بحمد الله في تحقيق هذا المنجز، إذ تم تطوير التقنية بمختبرات الجامعة، واجتاز الطلب بجدارة الإجراءات الطويلة والدقيقة.