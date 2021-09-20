شكرا لقرائتكم خبر عن توعية إسعافية لمنسوبي «إثراء» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، فعالية توعوية بحافلة المعرض التثقيفي لعدد من منسوبي «إثراء»، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2021م.

وشملت الفعالية التعريف بمختلف الحالات الإسعافية، التي تواجه عمل المسعفين في الميدان وشرحًا مبسطًا عن كيفية التعامل معها، بالإضافة إلى إطلاع منسوبي ومنسوبات المركز والمتطوعين والمتطوعات على حافلة المعرض التثقيفي وما تحتويه من نموذج لغرفة العمليات وكابينة مركبات الإسعاف والدمى التدريبية والأجهزة الطبية الحديثة المستخدمة في العمل الإنساني الإسعافي وآلية عمل هيئة الهلال الأحمر السعودي وكيفية الإبلاغ عن الحالات الإسعافية وتلقي البلاغات في غرف العمليات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية «997» وتطبيق «أسعفني ».

وشملت الفعالية شرح كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الناتجة عن الحوادث المرورية وحالات الدهس والانقلاب والحالات المرضية، وأيضاً التعريف بالخدمات الإنسانية، التي تقوم بها الهيئة والبرامج التطوعية والتدريبية في الهيئة.