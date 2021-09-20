شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 سنوات.. 5 أشهر لإنجاز رابع مراحل «جبل الشعبة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة الأحساء عن افتتاح مشروع متنزه جبل الشعبة خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، مشيرة إلى مواصلة الأعمال التنفيذية للمرحلة الرابعة، وذلك بعد 7 سنوات من الأعمال.

وجهة مميزة

ويتميز المتنزه الواقع على قمة جبل الشعبة الشهير بموقعه الجغرافي ومكانة تاريخية فهو مجاور لمدينة جواثا، ويمثل وجهة سياحية مميزة.

وأوضح متحدث أمانة المحافظة خالد بووشل، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة، التي شملت تجهيز دورات المياه وصيانة المسطحات الخضراء والأشجار وزيادة الرقعة الزراعية، في حين يتم العمل حاليا في المرحلة الرابعة، التي تتضمن عناصر ترفيهية وخدمية عدة من بينها مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي، وموقع لسباقات المركبات الرملية، وجسور مشاة تعبر الشلالات، ومواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات، وممرات مشاة ومناطق مظللة، موقع لعربات الطعام food truck، وتسوير المتنزه بنباتات تسلق، وإنشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل، التي لا تعيش بالمناطق الحارة، وتوفير نظام تبريد للأجواء خاصة في فصل الصيف.

غابات النخيل

وأضاف إن «التلفريك» سيتم طرحه للاستثمار لتشغيله خلال الفترة القادمة، وسيمر على منطقة البحيرات المطلة على غابات نخيل محافظة الأحساء والمنحدر من أعلى الجبل.

وبيَّن أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، شملت إنجاز عناصر عدة من بينها ساحات تزلج جبلية، مظلات للجلوس، ساحات خاصة بإقامة الفعاليات والأكشاك المؤقتة للمناسبات العامة، مجاميع ألعاب الأطفال، ممرات المشاة، تنفيذ أعمال زراعية ومسطحات خضراء، تركيب الإنارة الليلية للممرات والطرق الداخلية للمتنزه، مواقف للمركبات، التلفريك المعلق، الذي يبلغ طول مساره 1500 متر، مكون من 3 محطات، وبحيرتان سفلية وعلوية على مساحة 10 آلاف متر مربع وشلالان بطول يقدر بحوالي 1100 متر على شكل تضاريس الجبل، 3 جسور شد خشبية معلقة تتراوح أطوالها بين 190 - 320 مترا طوليا، الحبل الطائر sky rope، آبار مياه جوفية، دورات مياه في مواقع مختلفة من الجبل.

بيئة جاذبة

وأضاف «بووشل» إن مشروع متنزه الشعبة يهدف إلى توفير بيئه طبيعية مناسبة وجذب لأفراد الأسرة وفئة الشباب بما يحويه من عناصر ترفيه ومغامرات مع المحافظة على هوية الموقع، مع حرص أمانة المحافظة على تسخير جميع الإمكانات والجهود، التي تكفل إيجاد عوامل وعناصر الجذب الترفيهي والسياحي للمواطن، انطلاقا من توجهات وتطلعات ودعم قيادتنا الرشيدة.