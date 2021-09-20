شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة: تغطية الأسقف بمادة عازلة.. ولوحات إرشادية للعبور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، تنفيذ عدد من المصاعد الكهربائية، إضافةً إلى «الرامبات» والسلالم بجسور المشاة، وتركيب الأشكال الجمالية التي تتلاءم مع المشهد الحضري، ومعالجة وتطوير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.

وأشار إلى إعادة تطوير المناطق المحيطة بالجسور، وتركيب لوحات توجيهية وإرشادية للعبور؛ لتقليل المخاطر عند العبور، وتغطية الأسقف بمادة عازلة لحماية مرتادي الجسور من الحرارة، وذلك بعد دراسة الارتفاعات التي تتلاءم مع استعمال الطريق وعدم حجب الرؤية، واستعمال الإضاءة والألوان والأشكال المناسبة التي لا تسبب ضررًا على مستخدمي الطريق بالمركبات.

أما بالنسبة لآلية صيانة جسور المشاه، فقال الصفيان: إنه يتم صيانة جسور المشاة ضمن برنامج الصيانة السنوية المعتمد بميزانية حاضرة الدمام على سبيل المثال وليس الحصر، إضافةً إلى الصيانة الدورية وتشغيل المصاعد والنظافة العامة ومعالجة أي تشوهات قد تحدث حسب أصول الصناعة ومستلزماتها؛ للحفاظ عليها بأعلى جودة وكفاءة وتقليل النفقات، واستبدال وحدات الإنارة المنتهية الصلاحية في حينها منعاً للتشوه البصري، ودهان الأرضيات بالإيبوكسي، إضافة إلى صيانة التشطيبات المعمارية وصيانة الموقع العام من أعمال الزراعة والري والمواقف المجاورة والحواجز التي تؤمن منطقة الجسر.