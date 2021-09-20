شكرا لقرائتكم خبر عن .. ومظلة لمنطقة الألعاب الرياضية بممشى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، من تركيب مظلة على منطقة الألعاب الرياضية بممشى البحيرة في العزيزية، تعزيزا لجودة الحياة، وخدمة المجتمع، وحماية ممارسي الرياضة من أشعة الشمس.

وأغلقت البلدية 4 مبان للشقق الفندقية لعدم وجود ترخيص ومخالفة النشاط خلال جولة شملت أكثر من 16 مبنى للوحدات السكنية.

كانت بلدية الخبر قد بدأت العمل بممشى جديد يقع بشارع وادي العمارية بطول 1000م، وعرض 8م، يتضمن منطقتين خضراوين بمساحة 1464م2، وأكثر من 200 شجرة، ومجموعتي ألعاب لياقة بدنية، وكراسي جلوس ومسارا للمكفوفين، وذلك لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات الحياة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع. ورفعت البلدية أكثر من 18200 م3 من الأنقاض خلال أسبوع من مواقع متفرقة ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري وذلك تعزيزا لجودة الحياة.