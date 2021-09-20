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.. ومظلة لمنطقة الألعاب الرياضية بممشى البحيرة

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الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، من تركيب مظلة على منطقة الألعاب الرياضية بممشى البحيرة في العزيزية، تعزيزا لجودة الحياة، وخدمة المجتمع، وحماية ممارسي من أشعة الشمس.

وأغلقت البلدية 4 مبان للشقق الفندقية لعدم وجود ترخيص ومخالفة النشاط خلال جولة شملت أكثر من 16 مبنى للوحدات السكنية.

كانت بلدية الخبر قد بدأت العمل بممشى جديد يقع بشارع وادي العمارية بطول 1000م، وعرض 8م، يتضمن منطقتين خضراوين بمساحة 1464م2، وأكثر من 200 شجرة، ومجموعتي ألعاب لياقة بدنية، وكراسي جلوس ومسارا للمكفوفين، وذلك لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات الحياة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع. ورفعت البلدية أكثر من 18200 م3 من الأنقاض خلال أسبوع من مواقع متفرقة ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري وذلك تعزيزا لجودة الحياة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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