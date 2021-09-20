شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 25 منشأة وتحرير 606 مخالفات «صحية» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 9286 جولة رقابية، نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال الأسبوع الماضي، عن تحرير 606 مخالفات للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا » وتطبيق «توكلنا»، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات، وإغلاق 25 منشأة مخالفة.

وذكرت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.