شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 4080 م3 أنقاضا بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 4080 م3 من الأنقاض، خلال أسبوع، من مواقع متفرقة، ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري، وذلك تعزيزا لجودة الحياة في الخبر.

كانت بلدية الخبر قد واصلت أعمالها في إزالة التعديات على عدد من المباني السكنية، وطالت شارعين، من قبل أحد المجمعات السكنية بحي العقربية، وذلك استمرارا لحملة إزالة التعديات التي تنفذها البلدية، محذرة من التعدي على الشوارع والممتلكات العامة، وأن العمل مستمر لرصد كل التعديات والمخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين بكل حزم.

وتخلصت البلدية من 8000 حاجز خرساني، بعد إزالتها من مواقع متفرقة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتحسين المشهد البصري، تعزيزا لجودة الحياة.

فيما انتهت إدارة الحدائق من صيانة ودهان المجسمات الجمالية في الشوارع الرئيسية والتقاطعات، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تعزيزا لجودة الحياة في الخبر.