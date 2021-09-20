شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» في 4 مواقع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، أمس، تقديم خدماتها للرجال، في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، ولمدة يومين، وفي مقر محافظة القطيف لمدة يوم، وللنساء في مكتب التعليم ببقيق لمدة يوم، على أن تقدم الخدمة للرجال في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بقيق ومحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، أمس، فيما تقدم الخدمة للرجال، غدًا، في مكتب العمل بالخبر، ويوم الأربعاء للنساء في مركز طاقات بمحافظة القطيف.

يأتي ذلك ضمن تقديم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في 28 موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة، خدماتها للرجال والنساء في مركز النخيل والسويرقية والرايس والنجيل لمدة ثلاثة أيام لكل موقع، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في مركز التأهيل الشامل بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في مركز الربوعة، ومركز وسانب لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء اليوم في مركز شواص لمدة يومين، وغدًا في بلدية الواديين لمدة يوم.