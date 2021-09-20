شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة تدعم تنوع التخصصات التعليمية ومواكبة التطورات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أن التعليم في المملكة يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، من خلال الحرص على تنوع التخصصات، وشمولها مجالات تقنية ونوعية ومواكبة للتطورات العالمية، وهذا ما تضمنته رؤية الوطن 2030 التي أصبحنا نرى نتائجها على أرض الواقع.

واطلع سموه خلال استقباله رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، على سير العملية التعليمية في الجامعة، وأشاد سموه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وبين سموه أن المنطقة الشرقية تعد من أكثر المناطق التي حصل سكانها على اللقاح، وهي مقدمة لعودة الحياة لطبيعتها، بالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية.

من ناحيته، رفع د. الربيش شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجامعة واهتمامه بمخرجات العملية التعليمية، ما كان له الأثر البالغ في تميز الجامعة ومخرجاتها.