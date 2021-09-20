شكرا لقرائتكم خبر عن «قافلة في حب الوطن» ضمن احتفالات «بر الشرقية» باليوم الوطني 91 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت جمعية البر بالمنطقة الشرقية تعميم برامجها وفعالياتها الخاصة باليوم الوطني 91، على جميع الفروع والمراكز التابعة لها بالمنطقة، والتي تشمل زيارات للدوائر والمؤسسات الحكومية والمستشفيات تحت شعار «قافلة في حب الوطن 4»، والتي تنفذها الجمعية للعام الرابع على التوالي عبر فروعها بالمنطقة، ضمن خطة عمل ناقشتها أمس الأول، بمقر الإدارة العامة للجمعية بالدمام.

وتنفذ الجمعية وفروعها أيضا هذا العام مبادرة لتكريم المتطوعين ورواد العمل، وتكريم 91 مستفيدا تنمويا، ممن استفادوا من دعم صندوق أجدى التنموي، وذلك دعما لجهودهم التنموية.

وتستعرض الجمعية وفروعها خلال اليوم الوطني 91، مسيرة عطاء بر الشرقية الرابعة والتي تعرض ما قدمته الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية لأبناء الوطن من دعم إنساني وإغاثي وتنموي، وتنتشر لوحات تسجيل المشاعر الوطنية إلكترونيا لتسجيل المشاعر الوطنية في اليوم الوطني، وذلك تأكيدا للدور الفاعل والمؤثر للقطاع غير الربحي وخاصة الجمعيات الخيرية في تفعيل فعاليات اليوم الوطني.