شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «سلامة الأم وحديثي الولادة» بـ «القطيف المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحيت إدارة الجودة وسلامة المريض بمستشفى القطيف المركزي ومراكز الرعاية التابعة له، اليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار «سلامة الأم وحديثي الولادة»، عبر فعاليات في أقسام النساء والولادة، وقسم الأطفال.

من ناحيتها، أقامت إدارة التمريض بشبكة القطيف الصحية، فعالية «منع مخاطر السقوط للمريض»، والتي شاركت بها كل أقسام التنويم الداخلية بمستشفى القطيف المركزي.

على جانب آخر، أكد المشرف على وحدة التأهيل القلبي الرئوي بالمستشفى محمد المعلم، أن الوحدة هي الأولى من نوعها، وتستهدف تأهيل المرضى الذين يعانون أمراض وجراحات القلب، وكذلك أمراض الجهاز التنفسي، موضحا أن التأهيل يبدأ من بعد أسبوعين للمرضى الذين خضعوا لعمليات القسطرة، و5 أسابيع لعمليات القلب المفتوح.

وبين المعلم أن الوحدة تعمل على رفع كفاءة القلب، والسيطرة على عوامل الخطر، وهدفها تأهيل المرضى بشكل صحيح حتى يتمكنوا من أن يعيشوا حياتهم بجودة طبيعية ورفع الكفاءة الوظيفية للقلب.