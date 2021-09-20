شكرا لقرائتكم خبر عن .. و19 ألف مستفيد من العيادات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الخارجية بمستشفيات «صحة حفر الباطن» خدماتها التشخيصية والعلاجية لـ19.706 مستفيدين خلال شهر أغسطس لعام 2021م، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد العام 8.053 مراجعا، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات بمستشفى الولادة والأطفال 3.854 مراجعا، و3.183 مراجعا في عيادات مستشفى حفر الباطن المركزي.

فيما بلغ عدد مراجعي العيادات بمستشفى القيصومة العام 1.050 مراجعا، ومراجعي العيادات بمستشفى السعيرة 3.566 مراجعا، وسجل مستشفى الصحة النفسية وصول 1.120 مراجعا للعيادات الخارجية.