اخبار السعوديه

إطلاق «اسألني عن اللقاح» في مجمعات حفر الباطن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «اسألني عن اللقاح» في مجمعات حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت صحة حفر الباطن خدمة «اسألني عن اللقاح» في المجمعات التجارية، وذلك بهدف تقديم الاستشارات الطبية وتحفيز المجتمع على أخذ لقاحات «»، والرد على الاستفسارات والشائعات الخاطئة.

واستهدفت الخدمة جميع أفراد المجتمع، وجاءت هذه الحملة التوعوية امتدادا لجهود صحة حفر الباطن للتأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة، وحث المواطنين والمقيمين على أخذ الخطوة والحصول على اللقاح عبر تطبيق «صحتي».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا