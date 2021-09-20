إطلاق «اسألني عن اللقاح» في مجمعات حفر الباطن

واستهدفت الخدمة جميع أفراد المجتمع، وجاءت هذه الحملة التوعوية امتدادا لجهود صحة حفر الباطن للتأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة، وحث المواطنين والمقيمين على أخذ الخطوة والحصول على اللقاح عبر تطبيق «صحتي».

محمد يوسف

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