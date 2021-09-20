شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «اسألني عن اللقاح» في مجمعات حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت صحة حفر الباطن خدمة «اسألني عن اللقاح» في المجمعات التجارية، وذلك بهدف تقديم الاستشارات الطبية وتحفيز المجتمع على أخذ لقاحات «كورونا»، والرد على الاستفسارات والشائعات الخاطئة.
واستهدفت الخدمة جميع أفراد المجتمع، وجاءت هذه الحملة التوعوية امتدادا لجهود صحة حفر الباطن للتأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة، وحث المواطنين والمقيمين على أخذ الخطوة والحصول على اللقاح عبر تطبيق «صحتي».