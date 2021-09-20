شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 100م.. «جدارية وطن» تبرز العنصر الجمالي في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخفجي، بالتعاون مع فريق الخفجي التطوعي، جدارية بطول 100 متر، بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من دوار الورود، تحت شعار «جدارية وطن».

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفالات باليوم الوطني الـ91 للمملكة، والمبادرات المجتمعية لمحافظة الخفجي في معالجة وتجميل المواقع، وتستهدف إبراز العنصر الجمالي، وتزيين الطرق بأجمل اللوحات التي تضفي على المنظر العام لمسات فنية، وإبراز مواهب الشباب، إضافة إلى استغلال أوقات الفراغ لديهم للقيام بأعمال تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى فسح المجال أمام الشباب والشابات للتفاعل مع مدينتهم وتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم لخدمتها.

وقدم رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، شكره لفريق الخفجي التطوعي والمشاركات من المتطوعات على التعاون المشترك بين البلدية وفريق الخفجي التطوعي، والذي يضع أثرا وبصمة بالمحافظة، والتعبير عن الولاء والانتماء لهذا الوطن.