شكرا لقرائتكم خبر عن «حوكمة العملية التعليمية» لرفع مستوى الأداء وتجويد المخرجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير التعليم بتعليم الشرقية د. سامي العتيبي، أن العام الدراسي الحالي عام استثنائي، كونه يجمعُ بين عمليتين في التعليم عملية حضورية وعملية عن بُعد، مضيفًا إن منصة «مدرستي» أثبتت نجاحها الباهر، وأصبحت أحد أفضل المنصات على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال افتتاحه للقاء الثاني لمجلس الشؤون التعليمية -بنات- بعنوان «حوكمة العملية التعليمية في التعليم عن بُعد والتعليم المدمج»، أمس الأول، الذي يستهدف رفع مستوى الأداء وتجويد المخرجات والأثر الإيجابي في استقرار العملية التعليمية داخل المدارس خلال العام الدراسي الماضي والعام الحالي، ومن أثناء المتابعة نلمس هذا الاهتمام والحرص في تذليل كل الصعوبات والتكامل الملحوظ مع الإدارات الأخرى، مثمنًا إحساسهم بالمسؤولية، التي حملوها على عاتقهم في الميدان التعليمي.

من ناحيتها، أعربت المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، عن امتنانها لأعضاء المجلس التعليمي على جهودهم الكبيرة والمخلصة، التي أثمرت في تحقيق العديد من الإنجازات، مؤكدة أهمية المجلس في تطوير العملية التعليمية عن بُعد والارتقاء بها، وأن يحقق المجلس أهدافه المرجوة.

وتضمن المجلس حزمة من المحاور والموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، كالاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني ومتابعة نتائج الأداء لمكاتب التعليم للعام الماضي واستعراض نتائج الاختبارات المحاكية في الدراسات الدولية.

واستعرض الملتقى أداء المدارس الثانوية في اختبارات قبول مؤسسات التعليم العالي والبرامج الدولية لتقويم الطلبة واختبارات تعزيز المهارات والاختبارات التشخيصية والأدلة الإرشادية «للطالب - المعلم - المشرف التربوي - ولي الأمر»، بالإضافة إلى لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية لها، والدليل التنظيمي للمدارس المحدث.