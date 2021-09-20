السند يطلق المرحلة الثانية من المبادرة التوعوية في الحج والعمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في ديوان الرئاسة اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسة العامة للتوعية التفاعلية المستدامة في أعمال الحج والعمرة والزيارة.

أجهزة مطورة:

وتضمنت المبادرة، أجهزة مطورة توفر خدمات الشبكات اللاسلكية WiFi المجانية، وتتيح الاستفادة من مواد الرئاسة التوعوية المسموعة والمقروءة والمرئية، إضافة إلى تغطية نطاق البث الذي يشمل مواقع الحاج والمعتمر والزائر، بمدى يصل إلى (350) متراً، وتخدم أكثر من 100 جهاز ذكي في آنٍ واحد.

أعمال كبيرة:

وأوضح الرئيس السند أن ما تحظى به الرئاسة العامة من دعم وتأييد من القيادة الرشيدة – أيدها الله – يسهم في استمرار أعمالها ومهامها لتحقيق الرسالة، وتحقيق أهدافها ومقاصدها على الوجه الشرعي، مشيراً إلى أن هناك أعمالاً كبيرة في تطوير هذه المشاركات والأعمال، واستثماراً كبيراً للتقنية في المجال التوعوي والتوجيه لأعمال الحج والعمرة والزيارة.

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