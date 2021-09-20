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شكرا لقرائتكم ضبط مواطن أطلق النار على آخر في جدة بسبب خلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20
وقالت شرطة مكة: إنه تم ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
ضبط مواطن أطلق النار على آخر في جدة بسبب خلاف
متابعات الخليج 365 - جدة
قبضت شرطة مكة المكرمة على مواطن في العقد الثالث اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد أحياء محافظة جدة.
خلاف سابق:
وأكدت الشرطة أن الواقعة حدثت إثر خلاف سابق بينهما، وتسبب الحادث في إصابة متابعات الخليج 365 المجني عليه، وحالته الصحية مستقرة.
إحالة إلى النيابة:
وقالت شرطة مكة: إنه تم ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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