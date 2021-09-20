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ضبط مواطن أطلق النار على آخر في جدة بسبب خلاف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

ضبط مواطن أطلق النار على آخر في جدة بسبب خلاف

متابعات الخليج 365 - جدة

قبضت شرطة مكة المكرمة على مواطن في العقد الثالث اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد أحياء محافظة جدة.

خلاف سابق: 

وأكدت الشرطة أن الواقعة حدثت إثر خلاف سابق بينهما، وتسبب الحادث في إصابة متابعات الخليج 365 المجني عليه، وحالته الصحية مستقرة.

إحالة إلى النيابة: 

وقالت شرطة مكة: إنه تم ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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