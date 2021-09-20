شكرا لمتابعة خبر عن حكم بالسجن 7 سنوات لمُطلق النار على عامل محطة وقود بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتهت التحقيقات في قيام مواطن بالاعتداء على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، إلى ثبوت ارتكاب الجاني للجريمة.

وطالبت النيابة العامة إيقاع أقصى العقوبات بحق المتهم، وقد صدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نسب اليه و الحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة على أنه سيتم المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع.

وأكد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، صرح قبل أيام بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.

ونشرت "صدى" مقطع فيديو أظهر لحظة اعتداء المواطن على عامل محطة الوقود وإطلاق النار عليه ثم فر هاربًا.

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