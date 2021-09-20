- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لمتابعة خبر عن جمعية مراكز الاحياء بالطائف تنفذ مبادرة 91 لعمال النظافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):نفذت جمعية مراكز الاحياء بالطائف مبادرة تطوعية وطنية بمناسبة اليوم الوطني (91) ، وذلك بتقديم وجبة غداء لعدد (91) عامل من عمال النظافة التابعة لبلدية غرب المحافظة وبمشاركة من أمانة الطائف.
فيما عبر العماله عن سعادتهم وفخرهم بهذا الوطن المعطاء ، حيث شكلوا بأجسادهم رقم المناسبة الوطنية ، ويحظى هذا الوطن بمشاركة كل فئات المجتمع من صغير وكبير في جميع المناسبات الوطنية والعامة.