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جمعية مراكز الاحياء بالطائف تنفذ مبادرة 91 لعمال النظافة

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الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

نفذت جمعية مراكز الاحياء بالطائف مبادرة تطوعية وطنية بمناسبة اليوم الوطني (91) ، وذلك بتقديم وجبة غداء لعدد (91) عامل من عمال النظافة التابعة لبلدية غرب المحافظة وبمشاركة من أمانة الطائف.

فيما عبر العماله عن سعادتهم وفخرهم بهذا الوطن المعطاء ، حيث شكلوا بأجسادهم رقم المناسبة الوطنية ، ويحظى هذا الوطن بمشاركة كل فئات المجتمع من صغير وكبير في جميع المناسبات الوطنية والعامة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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