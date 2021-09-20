شكرا لمتابعة خبر عن جمعية مراكز الاحياء بالطائف تنفذ مبادرة 91 لعمال النظافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

نفذت جمعية مراكز الاحياء بالطائف مبادرة تطوعية وطنية بمناسبة اليوم الوطني (91) ، وذلك بتقديم وجبة غداء لعدد (91) عامل من عمال النظافة التابعة لبلدية غرب المحافظة وبمشاركة من أمانة الطائف.

فيما عبر العماله عن سعادتهم وفخرهم بهذا الوطن المعطاء ، حيث شكلوا بأجسادهم رقم المناسبة الوطنية ، ويحظى هذا الوطن بمشاركة كل فئات المجتمع من صغير وكبير في جميع المناسبات الوطنية والعامة.