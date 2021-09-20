السياحة: تعويض مادي لـ4 فئات من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية عبر «هدف»

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة السياحة، إن هناك فرصة لحاملي شهادات الاعتماد في الإيواء السياحي والضيافة والأغذية والمشروبات، للحصول على تعويض مادي، من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية عبر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وقال الحساب الرسمي لوزارة السياحة عبر موقع «تويتر»: «فرصة لحاملي شهادات الاعتماد في الإيواء السياحي والضيافة والأغذية والمشروبات يمكنكم الحصول على تعويض مادي من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية عبر صندوق تنمية الموارد البشرية هدف».

وللتقديم للحصول على التعويض المادي، اضغط هنا.

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