استشاري يكشف عن أعداد مصابي «الزهايمر» في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري طب المخ والأعصاب د. محمد القويفلي، إن الإصابة بمرض الزهايمر قبل سن الـ65 تعتبر إصابة مبكرة.

وأضاف خلال حلقة برنامج «يا هلا» على روتانا خليجية أن الإصابات بسن الثلاثين والأربعين تكون عادة لأسباب وراثية وتمثل 5%.

وتابع أن الشخص ممكن أن يصاب بهذا المرض في سن أقل من 65 سنة، ويمكن الإصابة به في عمر 30 و40 لأسباب وراثية تتعلق بالجينات وهي المسؤولة عن الإصابة بمرض الزهايمر.

ولفت إلى أن السن الطبيعي للإصابة بالزهايمر أكثر من 65 سنة، وهناك أمراض قد يكون الزهايمر فيها أعلى ويحدث مبكرًا مثل مرضى متلازمة داون.

أما عن عدد مرضى الزهايمر في المملكة، فقال إن الدراسات في هذا الصدد قليلة، ولكن الإحصاءات تشير إلى أن مرضى الزهايمر في المملكة من 130 لـ 150 ألف مصاب.

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