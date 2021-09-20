«التجارة»: 3 خطوات لمعرفة حقيقة التخفيضات في المحال

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إن هناك 3 خطوات أساسية يجب توافرها للتأكيد من صحة التخفيضات في المحال التجارية.

وعدد الحسين في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «يجب توافر ترخيص رسمي للمتجر الالكتروني من وزارة التجارة، ثانيا يجب أن يوجد سعر السلعة قبل التخفيض ومن ثم سعرها بعد التخفيض».

وتابع المتحدث باسم وزارة التجارة: «أما القاعدة الثالثة فهي التأكد من صحة الاسعار والتخفيضات من خلال الباركود التي تؤكد أن التخفيضات ليس وهمية».

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