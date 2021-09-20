شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % زيادة بالروبيان.. والجامبو يلامس 2300 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت كميات الروبيان الواردة إلى السوق المركزي بالقطيف بنسبة تتخطى 40 % بعد مضي 45 يوما من بدء الموسم الذي دشن في الأول من شهر أغسطس 2021. وبدأ الروبيان «الجامبو» يغزو الأسواق بسعر مرتفع، فيما تفاوتت أسعار الروبيان بصفة عامة في أسواق المنطقة الشرقية، وذلك بحسب الحجم والقوة واللون وموقع الصيد.

كميات متفاوتةوقال بائع الأسماك، بسوق القطيف المركزي عبدالله الغزوي، إن أسعار الروبيان انخفضت بنسبة 40 % عما كانت عليه قبل شهر، بسبب زيادة الكميات أكثر من 6 أضعاف ما كانت عليه في بدء الموسم، لافتا إلى استقبال سوق الحراج المركزي بالقطيف فجرا أكثر من 1500 بانة أو ثلاجة تقريبا وتم التداول عليها أمس، وتعتبر الكميات متفاوتة كل يوم بحسب قدوم اللنشات أو الطرادات، وأغلب ما يوصل بشكل يومي وسريع هو من صيد الطرادات.

الحجم والقوة

وبيَّن الغزوي أن أسعار الروبيان بحسب حجمه وقوته ولونه، فالروبيان الصغير الأسمر بسعر 300 ريال للثلاجة أو البانة التي تزن بين «32 و35 كيلو» في الحراج دون الضريبة، والروبيان الوسط بسعر 500 ريال دون الضريبة، أما فرخ الجامبو الكبير بسعر 800 ريال دون الضريبة، أما روبيان الجامبو بسعر 1630 ريالا، ويتواجد هذا الصنف من الروبيان بنسبة 10 % فقط فموعده عندما تبرد الأجواء.

نسب الاستحواذولفت إلى أن المشترين يتفاوتون في حراج القطيف فالشركات تستحوذ على ما نسبته 30 % من المتواجد في السوق وتأخذ الروبيان الكبير، أما المطاعم فتستحوذ على ما نسبته 15 %، والزبائن المتفرقون يستحوذون على 5 %، وباعة المفرق هذه الفترة يستحوذون على 50 %، لأنه تتواجد الآن قوة شرائية وحركة لأن الروبيان أصبح سعره مناسبا للاستحواذ عليه من قبل المستهلكين.

سوق الدمام

وأوضح الصياد بفرضة الدمام محمد المرخان، أن الروبيان الجامبو الكبير بدأ يظهر في الأسواق بعد مضي أكثر من 6 أسابيع من بدء الموسم، ويأتي من الحدود ومباحر الشمال عند الخفجي بالقرب من الحدود السعودية الكويتية، وسوف يزداد تواجده بعد شهر أكتوبر، ووصل سعره بسوق الدمام في الوقت الراهن إلى حوالي 2300 ريال، أما الكبير المائل لحجم الوسط بسعر 1300 ريال للثلاجة، أما الروبيان الأسود الصغير 400 ريال، مشيرا إلى تواجد المستورد بكثرة في المنطقة.