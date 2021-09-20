شكرا لقرائتكم خبر عن الصيانة والنظافة.. «ثنائي غائب» عن جسور المشاة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف عدد من المواطنين، عن افتقار جسور المشاة في المنطقة الشرقية، إلى العديد من الخدمات، منها عدم وجود إضاءة مناسبة، وكذلك مصعد يخدم كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى غياب النظافة عن أغلبها، ما دفعهم لتجنب العبور والاستفادة منها.

إقبال ضعيف

وقال المواطن «رائد شكري»: إن جسور المشاة ينقصها الشيء الكثير، لتكون بأبهى حالة، وجاهزة للاستخدام بشكل مكثف، وإن الإقبال عليها ضعيف لعدم وجود مراوح أو مكيفات، أو أي شيء يبرد على من يعبر من خلالها خلال فصل الصيف، مشيرا إلى كونها أكثر رطوبة بسبب ضيقها، وأنها تحتاج إلى مظلات، للوقاية من الشمس بشكل كامل، إضافة إلى افتقارها للنظافة بشكل كامل.

وأكد أن علامات عدم النظافة واضحة على تلك الجسور، والإنارة شبه مفقودة فيها، ما يجعل البعض يتجنب العبور من خلالها، خاصة كبار السن، أو من لديهم ضعف في النظر، مطالبا بوجود كاميرات للرقابة عليها، وإعادة ترميمها بشكل كامل من جديد.

شكل سيئ

من ناحيته، وصف المواطن «أحمد الشمري» الشكل العام للجسور بـ «السيئ»، خاصة من الأسفل، وأن أغلبها متساقط، والبعض منها أصبح بلا لون، إضافة إلى افتقارها للنظافة، والإضاءة، موضحا أنها تكون مظلمة بشكل كبير ليلا، وتحتاج لصيانة.

وطالب بإعادة صيانة الجسور بشكل كامل، لتظهر بشكل جمالي، وتزويدها بمصاعد، تخدم كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى المكيفات، في ظل الحرارة والرطوبة العالية، وذلك كي تؤدي الجسور دورها بالشكل المطلوب، خاصة أن العابرين حاليا يستخدمون الشارع بدلا منها.

غياب الاهتمام

فيما بين المواطن «سعيد سعد» أن الجسور لم تفعل بالشكل الصحيح حتى الآن، ولم تدخل في قاموس الأهالي، بسبب عدم الاهتمام بها، وعدم تفعيلها بالشكل المطلوب، من خلال وضع إضاءات لها، والاهتمام بنظافتها، موضحا أن أغلب الطرقات تفتقر لهذه الجسور، وأن الموجودة بالفعل لم تف بالغرض، وتفتقر للخدمات التي تساعد كبار السن في الاستفادة منها.