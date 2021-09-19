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محمد بن مسعود - الدمام - طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي "شاموسكا" لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال ، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.
جاء ذلك قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الأبيض ، اليوم الأحد.
يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 11:33 PM"شاموسكا" يخاطب لاعبي الشباب : أمام الهلال يجب أن يتوقف نزيف النقاط
طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي "شاموسكا" لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال ، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.
جاء ذلك قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الأبيض ، اليوم الأحد.
يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط.
، "شاموسكا" يخاطب لاعبي الشباب : أمام الهلال يجب أن يتوقف نزيف النقاط ،
المصدر : الخليج 365
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