محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف ضبطت شخصين ظهرا في مقطع فيديو يتباهان بإطلاق النار في الهواء بسلاح ناري، والتباهي بذلك ونشره، وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها، معرضين حياة الآخرين للخطر، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 11:36 PM شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنين يتباهان بإطلاق النار شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنين يتباهان بإطلاق النار صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف ضبطت شخصين ظهرا في مقطع فيديو يتباهان بإطلاق النار في الهواء بسلاح ناري، والتباهي بذلك ونشره، وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها، معرضين حياة الآخرين للخطر، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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