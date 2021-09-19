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حقق طلاب وطالبات المملكة الموهوبون 123 جائزة دولية خلال مدة جائحة كورونا، وذلك بعد ترشحهم لتمثيل المملكة، والمشاركة في العديد من الأولمبياد المحلية والدولية.
وحصد طلاب وطالبات المملكة الموهوبون في التعليم العام بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" 53 جائزة في مجموع مسابقات الأولمبياد الدولي 2021، وشملت الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم، وشارك فيها طلاب وطالبات التعليم العام من 100 دولة، بدءاً من طلبة الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث المتوسط، كما فاز طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بـ62 جائزة كبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لعامي 2020 و2021، ورُشحوا للمشاركة في معرض "آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF2021"، والمنافسة في الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية الذي أُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حققوا من خلاله 8 جوائز من بين 1800 طالب وطالبة مشاركين من أكثر من 75 دولة حول العالم.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 10:57 PM
شاركوا في العديد من الأولمبياد المحلية والدوليةالشراكة بين "التعليم" وموهبة تحقق 123 جائزة دولية للموهوبين خلال جائحة كورونا
حقق طلاب وطالبات المملكة الموهوبون 123 جائزة دولية خلال مدة جائحة كورونا، وذلك بعد ترشحهم لتمثيل المملكة، والمشاركة في العديد من الأولمبياد المحلية والدولية.
وحصد طلاب وطالبات المملكة الموهوبون في التعليم العام بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" 53 جائزة في مجموع مسابقات الأولمبياد الدولي 2021، وشملت الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم، وشارك فيها طلاب وطالبات التعليم العام من 100 دولة، بدءاً من طلبة الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث المتوسط، كما فاز طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بـ62 جائزة كبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لعامي 2020 و2021، ورُشحوا للمشاركة في معرض "آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF2021"، والمنافسة في الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية الذي أُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حققوا من خلاله 8 جوائز من بين 1800 طالب وطالبة مشاركين من أكثر من 75 دولة حول العالم.
، الشراكة بين "التعليم" وموهبة تحقق 123 جائزة دولية للموهوبين خلال جائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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